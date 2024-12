Real Madrid : L’incroyable statistique de Mbappé !

Jean de Teyssière

Les carrières des joueurs sont parfois estampillées de statistiques incroyables. Il y a celle de Cristiano Ronaldo, qui a réussi à marquer lors de chaque minute de chaque match. Et il y a désormais celle de Kylian Mbappé, qui a réussi à marquer à la même heure en finale avec le Real Madrid au stade Lusail qu’il y a deux ans avec l’équipe de France, dans ce même stade, en finale de la Coupe du monde.

Et de deux ! Mercredi soir face à l’équipe mexicaine de Pachuca, le Real Madrid a remporté la Coupe intercontinentale, son deuxième trophée de la saison. 3-0 avec des buts de Kylian Mbappé, Rodrygo et Vinicius Junior. Un match qui avait évidemment une saveur particulière pour Kylian Mbappé, qui revenait dans le stade témoin de l’incroyable finale de la Coupe du monde en 2022, deux ans après, jour pour jour.

Nouveau trophée pour Mbappé

Mercredi, au stade Lusail de Doha, au Qatar, Kylian Mbappé et le Real Madrid avaient rendez-vous face à Pachuca pour la finale de la Coupe intercontinentale. Victoire 3-0 du club espagnol, avec des buts de Mbappé, Rodrygo et Vinicius, qui permet au Français de remporter son deuxième titre avec le Real Madrid, après la Supercoupe d'Europe cet été face à l'Atalanta (2-0). Deux ans jour pour jour après la finale de la Coupe du monde perdue aux tirs au but face à l’Argentine, Kylian Mbappé a cette fois pu soulever un trophée dans ce stade. Et il en a fait un clin d’oeil sur Instagram : « La Coupe intercontinentale est de retour à Madrid. Deuxième titre de la saison. Cette fois, j’ai gagné au stade Lusail. »

Quand Mbappé marque...à la même heure !

Mais mercredi soir, Kylian Mbappé a réussi quelque chose d’incroyable. Pile deux ans après la finale perdue avec l’équipe de France face l’Argentine, au cours de laquelle il avait inscrit un triplé, Kylian Mbappé a marqué à la 37ème minute de jeu avec le Real Madrid. Il était alors 18h37, comme l’heure de son troisième but avec les Bleus. Le 18 décembre 2022, en finale de la Coupe du monde au stade Lusail, il marque à 18h37 et le 18 décembre 2024, en finale de la Coupe intercontinentale au stade Lusail, il marque également à 18h37. Et cerise sur le gâteau, il a en plus soulevé le trophée.