Habib Beye : Les plans B du FC Nantes révélés

Antoine Kombouaré étant sur un siège éjectable, la question est de savoir qui pourrait le remplacer comme entraîneur du FC Nantes. Alors qu'il faudrait désormais écarter un retour de Sergio Conceiçao chez les Canaris, Habib Beye serait aujourd'hui le favori. Mais voilà qu'il y aurait des plans B derrière.

Pour remplacer Antoine Kombouaré comme entraîneur du FC Nantes, Waldemar Kita rêvait d'un retour de Sergio Conceiçao. Cela n'arrivera pas. Selon les informations de L'Equipe, après avoir réfléchi à cette possibilité, le Portugais aurait décliné l'idée de revenir chez les Canaris. Conceiçao ne viendra donc pas et le FC Nantes doit se tourner vers d'autres idées.

Beye, favori pour remplacer Kombouaré

Profitant du refus de Sergio Conceiçao, Habib Beye serait désormais le favori pour être le prochain entraîneur du FC Nantes. Libre suite à son départ du Red Star, l'ex-international sénégalais serait le mieux placé aujourd'hui pour succéder à Antoine Kombouaré selon le quotidien sportif. Une réunion aurait même déjà eu lieu entre Beye et Franck Kita, directeur général.

D'autres candidats pour entraîner le FC Nantes

Mais voilà que le FC Nantes ne penserait pas seulement à Habib Beye. Bien qu'ils partiraient d'un peu plus loin, des plans B existeraient. Ainsi, dans les petits papiers des Canaris, on retrouvait également Claude Puel, Stéphane Moulin ainsi que Philippe Montanier, eux qui ont l'avantage d'être plus expérimentés.