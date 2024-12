PSG : Luis Enrique balance sur le départ de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé est un nouveau joueur du Real Madrid depuis l'été dernier. Avec le départ de son ancien numéro 7, le club de la capitale a décidé de miser sur un collectif jeune et fort, et non plus sur une superstar. Interrogé ce mercredi soir, Luis Enrique a confirmé cette tendance.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a pris le large le 30 juin. Alors que son contrat à Paris était terminé, la star de 25 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement.

Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a décidé de se révolutionner. En effet, le club de la capitale veut désormais construire un collectif jeune et fort, et ce, sans superstar. Un choix évoqué par Luis Enrique ce mercredi soir en conférence de presse.

«On ne dépend pas d'un joueur, mais de l'équipe»

« Quel bilan faites-vous de cette année 2024 ? On notera ce qu'on a fait en juin. Pour le reste, je ne peux dire que des bonnes choses, je pense qu'on a bien progressé, qu'on ne dépend pas d'un joueur, mais de l'équipe. Le résumé est très positif, même si je pense qu'on mérite plus de points en Ligue des Champions, mais je le répète, il faudra voir à la fin de la saison si on est au niveau attendu », a déclaré Luis Enrique, le coach du PSG, après la victoire de son équipe à Monaco (2-4).