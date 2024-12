Luis Enrique - PSG : Nouvelles tensions dans le vestiaire ?

Axel Cornic

Les choix de Luis Enrique font énormément parler depuis le début de la saison et même au sein du vestiaire on commencerait à jaser. Et les discussions tourneraient notamment autour de la situation de Milan Skriniar, défenseur central de 29 ans peu utilisé au Paris Saint-Germain et annoncé sur le départ cet hiver.

Considéré comme l’une des grandes stars de Serie A avant son arrivée, Milan Skriniar a vu sa situation radicalement changer en un an et demi. Il n’est désormais plus qu’un quatrième choix en défense centrale et à quelques jours du mercato hivernal il est annoncé proche d’un départ du PSG.

« Je ne rentre pas dans les détails de mes décisions »

Luis Enrique ne compte en effet plus sur lui et tout récemment il a fait une déclaration assez étrange, après avoir exclu Skriniar du groupe pour le dernier match de Ligue 1 face à l'OL (3-1). « Je pourrais l'expliquer, mais je ne le ferai pas. Mes décisions disent tout de manière claire. Et je vous dis toujours que les choses sont réversibles » a confié le coach du PSG. « Même si un joueur se trompe, toutes les situations sont réversibles. Mais je ne rentre pas dans les détails de mes décisions. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je préfère qu'on me critique ».

Le vestiaire ne comprend pas

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le comportement de Luis Enrique à l’encontre de Milan Skriniar ne laisserait personne insensible au sein du vestiaire. Certains joueurs évoqueraient d’ailleurs ce sujet assez régulièrement et ils ne seraient pas totalement d’accord avec le choix de leur entraineur. A noter que la solution pour le défenseur central de 29 ans pourrait venir de Serie A, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que la Juventus et le Napoli ont récemment approché le PSG pour se renseigner à son sujet.