Randal Kolo Muani (26 ans) n’est clairement pas dans les bonnes grâces de Luis Enrique au PSG au vu de son absence des deux dernières feuilles de match du coach espagnol. Aux yeux de Walid Acherchour, l’option qui se présente à Kolo Muani du côté de l’AS Monaco serait presque trop belle pour être vraie et ferait le bonheur de Didier Deschamps au passage.

La dernière apparition de Randal Kolo Muani sur un terrain avec le maillot du PSG remonte au 6 décembre prochain lors du nul concédé par le club parisien à Auxerre (0-0). Depuis, l’international français a été laissé sur le banc des remplacements contre le RB Salzbourg (3-0) et n’a pas été retenu contre l’OL dimanche dernier (3-1) et pour le déplacement sur Le Rocher à Monaco mercredi.

«Tu es coffré dans la liste des 23»

Didier Deschamps continue malgré son temps de jeu restreint au PSG de compter sur lui avec l’équipe de France pendant les trêves internationales. Pour Walid Acherchour, Randal Kolo Muani doit filer à l’AS Monaco où l’entraîneur Adi Hütter n’a pas fermé sa porte. « Du côté de Kolo Muani, c’est extraordinaire. Je vais à Monaco pour la deuxième partie de saison. Le printemps à Monaco, tu vas jouer la Ligue des champions, les premiers rôles. Tu as Didier Deschamps qui a un padel et une baraque à côté. Tu peux aller prendre des cafés avec lui à 16h, tu es coffré dans la liste des 23 ».

«Pour lui c’est banco»

Pour le consultant de RMC, Randal Kolo Muani aurait tout à gagner de signer à l’AS Monaco dès cet hiver. « Tu te relances, tu connais la Ligue 1, tu parles français avec un coach qui connaît le football allemand et qui t’as vu à Francfort. Mais pour lui c’est banco. Maintenant pour le PSG c’est autre chose, tu renforces un, mais bon puisque Luis Enrique n’en veut pas ».