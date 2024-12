PSG : Al-Khelaïfi part au clash, et plombe le mercato ?

Arnaud De Kanel

La relation entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor semble s’être brisée, laissant place à un climat glacial. Au fil des mois estivaux, les échanges entre le président du PSG et le propriétaire de l'OL se sont envenimés, principalement sur la question des droits télévisés, un sujet hautement stratégique dans le football moderne. Ces tensions pourraient bien avoir des répercussions sportives majeures, notamment sur le dossier Rayan Cherki. Le jeune prodige lyonnais, convoité par le PSG, pourrait voir son transfert compliqué par ce contexte explosif.

Rien ne va plus entre Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG, et John Textor, propriétaire de l'OL. D'après L'Equipe, les deux hommes n’ont plus échangé depuis cet été, période marquée par des désaccords profonds autour des droits TV. Au cœur de cette discorde, les discussions menées par Al-Khelaïfi avec Vincent Labrune, président de la LFP, sur la gestion de ces droits. Textor n’a pas digéré ce qu’il considère comme des manigances en coulisses. En particulier, l’abandon par le président parisien du projet de plateforme vidéo porté par la Ligue aurait été vécu comme un coup dur par l’Américain. Furieux, Textor aurait tenté de joindre son homologue qatari directement par téléphone pour obtenir des explications. Un geste qui n’a visiblement pas permis de rétablir le dialogue. La fracture semble, pour l’instant, bien réelle et elle pourrait compromettre le transfert de Rayan Cherki.

Le PSG à fond sur Cherki ?

D’après les informations rapportées par TBR Football, le PSG serait passé à la vitesse supérieure en engageant des pourparlers avec un jeune talent de 21 ans. Pendant ce temps, des clubs prestigieux tels que Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur, et le Borussia Dortmund se tiendraient en retrait, surveillant attentivement l’évolution de sa situation. Mais ce n'est pas gagné pour le PSG en raison du conflit qui oppose Nasser Al-Khelaïfi à John Textor.

«Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir»

« Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c'est la dernière fois que je te laissais me parler », aurait lâché le président du PSG à John Textor selon L'Equipe. Ce clash pourrait être fatal au PSG dans la course à la signature de Rayan Cherki. De plus, L'Equipe ajoute que le club de la capitale n'aurait pas apprécie le volte-face de Cherki l'été dernier.