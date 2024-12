Mercato : De Zerbi prêt à claquer la porte ? L’OM s’explique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 8 novembre dernier, l'OM s'inclinait à domicile face à l'AJ Auxerre (1-3). Face à la piètre prestation de ses joueurs, Robert De Zerbi était plus remonté que jamais après la rencontre. L'Italien était alors allé jusqu'à évoquer la possibilité de claquer la porte. Mehdi Benatia est revenu sur ce sujet.

En battant Monaco à domicile, l'OM réussissait à vaincre la malédiction du Vélodrome. En effet, depuis le début de la saison, les joueurs de Roberto De Zerbi avaient énormément de mal dans leur stade. On avait notamment pu le voir le 8 novembre dernier. L'OM avait alors reçu une claque face à l'AJ Auxerre (1-3).

Un coup de fil inattendu pourrait transformer l'OM ! Medhi Benatia, l'ancien défenseur, prépare une grosse surprise… 🔥

➡️ https://t.co/Kki9KaXgft pic.twitter.com/FMXKEEynu5 — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

« Prêt à partir »

Une défaite de l'OM qui a énormément énervé Roberto De Zerbi. L'entraîneur olympien avait alors évoqué la possibilité d'un départ, lui qui avait pourtant signé pour 3 ans à l'été. « Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises », avait alors lâché De Zerbi.

« Il a dit ça simplement pour... »

Plus d'un mois après, Roberto De Zerbi est finalement toujours à l'OM. Et revenant sur ce coup de gueule, Mehdi Benatia confié pour 1899 L'Hebdo : « On a beaucoup parlé de la déclaration du coach, devait-il le dire ou pas. Mais il a dit ça simplement pour faire passer le message que s’il n’arrivait pas à obtenir plus de ces joueurs-là, il ne serait pas le problème, que l’argent qu’il touche n’en serait pas non plus et qu’il s’en irait ».