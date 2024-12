OM : McCourt impliqué dans une grosse signature ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a réalisé un très gros coup l'été dernier en parvenant à convaincre Roberto De Zerbi de devenir le nouvel entraîneur du club phocéen. Pablo Longoria évoque l'implication du propriétaire américain Frank McCourt dans ce dossier, et affiche ses objectifs à long-terme avec le coach italien sur le banc de l'OM.

Alors qu'il était annoncé dans le viseurs de clubs prestigieux tels que le Bayern Munich et Liverpool, Roberto De Zerbi a finalement atterri à l'OM l'été dernier. Un très gros coup de la part du président Pablo Longoria, qui était en accord avec Frank McCourt sur les contours de cette piste. Et le président a clairement évoqué l'implication du propriétaire américain de l'OM dans la signature de Roberto De Zerbi.

« Avec McCourt, on a voulu démarrer un nouveau cycle »

« Après la dernière saison décevante, il fallait faire son autocritique. Avec Frank McCourt, on a voulu démarrer un nouveau cycle de trois saisons avec Roberto De Zerbi dont on est très satisfait », a expliqué Longoria mercredi matin, lors de la conférence de presse de bilan de mi-saison à l'OM.

« Construire avec un entraîneur puissant »

« On voulait construire pendant trois ans avec un entraîneur puissant, renommé et un leadership. On voulait chercher à faire le maximum pour rendre une réalité d'une situation impossible, avec des valeurs qui ne sont pas l'argent. La chose la plus importante n'était pas seulement le coach mais la personne et ses valeurs au quotidien qui sont très similaires à ce club et cette ville. C'est la chose qui m'a plu de voir quelqu'un qui partage l'ADN de ce club », poursuit le président de l'OM sur le choix De Zerbi.