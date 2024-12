Kombouaré poussé dehors, le FC Nantes a identifié son nouvel entraîneur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le FC Nantes, après une lourde défaite face à Brest, envisage de remplacer Antoine Kombouaré. Sérgio Conceição, ancien entraîneur des Canaris, apparaît comme la priorité des dirigeants pour reprendre les rênes. D'autres candidats, dont Habib Beye, Philippe Montanier et Claude Puel, sont également considérés pour redresser la situation.

Ce week-end, le FC Nantes a de nouveau connu le goût de la défaite face à Brest (4-1), de quoi fragiliser un peu plus la position d’Antoine Kombouaré, qui a fait son retour sur le banc des Canaris en mars 2024. « Je vais vous répondre pour la centième fois : posez la question aux gens concernés ! Moi tant qu’on ne me dit pas d’arrêter, je suis là prêt à me battre, a-t-il fait savoir après la rencontre concernant son avenir. On a des bons joueurs. Aujourd’hui, c’est un problème de confiance et d’être meilleurs défensivement pour pouvoir gagner les matches. L’équipe est en difficulté. Après les matches, ils sont abattus et ils ont envie de reprendre le travail. Aujourd’hui, ce qu’on fait en match n’est pas à l’image de ce qu’on fait à l’entraînement ».

La suite de l'aventure Kombouaré au FC Nantes en danger ? Découvrez les révélations exclusives sur cette situation troublante ! ⚽️

➡️ https://t.co/8tsETrE6ug pic.twitter.com/zW71BnETTp — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

Conceição priorité du FC Nantes

Selon Ouest-France, le FC Nantes a d’ores et déjà tranché sur la question en souhaitant nommer un nouvel entraîneur en lieu et place d’Antoine Kombouaré, et une fois encore, le club voudrait faire du neuf avec du vieux en rappelant Sérgio Conceição, à la tête de l’équipe lors de la saison 2016-17.

D’autres pistes

En cas de refus du Portugais, d’autres pistes sont explorées précise Ouest-France, dont celle menant à Habib Beye, libre depuis son départ du Red Star en fin de saison dernière. Philippe Montanier et Claude Puel sont aussi évoqués.