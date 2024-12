Kolo Muani : La révélation du PSG sur son comportement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé au PSG pour 90 millions d'euros l'année dernière, Randal Kolo Muani voit son avenir s'assombrir sous la direction de Luis Enrique, n’ayant débuté que deux matchs cette saison. Malgré sa mise à l'écart contre l’OL, son professionnalisme est salué en interne. Alors que son départ en janvier semble inévitable, il maintient sa forme avec un programme personnalisé.

« En fonction du temps de jeu des uns et des autres, vous pouvez mesurer la confiance que nous avons en tel ou tel. » La récente sortie de Luis Enrique sur la gestion de ses joueurs est lourde de sens pour évaluer le cas Randal Kolo Muani. Recruté pour 90M€ bonus compris à l’été 2023, l’international français n’a débuté que deux rencontres cette saison, pour un total de 14 rencontres disputées. Ce dimanche, il n’était même pas sur la feuille de match face à l’OL (3-1).

« Une bonne attitude à l’entraînement », souligne-t-on au sein du PSG

Le message est clair, Randal Kolo Muani n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, une décision purement sportive, et son départ en janvier semble inéluctable. En attendant de se trouver une porte de sortie, le joueur se ferait remarquer positivement au sein du club par son comportement. On interne, on met en avant « un investissement impeccable et une bonne attitude à l’entraînement » comme le souligne Le Parisien.

Kolo Muani se maintient en forme

Par ailleurs, Randal Kolo Muani tente de se maintenir en forme avec un préparateur physique en dehors des entraînements et suit un programme avec des charges de travail adaptées en fonction de son temps de jeu. Un moyen de se tenir prêt dans l’éventualité d’un retour dans le groupe de Luis Enrique, en attendant un départ de plus en plus probable.