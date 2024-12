PSG : «Tuer quelqu’un», cette annonce très cash sur Al-Khelaïfi

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée à la présidence du PSG en 2011, Nasser Al-Khelaïfi a toujours semblé très respecté par ses homologues en Ligue 1. Cependant, de grosses tensions existent désormais entre le président parisien et John Textor, président de l’OL. Selon Daniel Riolo, le boss du club parisien a une fâcheuse tendance à vouloir « tuer » ses concurrents.

Leur relation est totalement fracturée. Le torchon brûle entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, présidents du PSG et de l’OL. Ce dimanche matin, l’Equipe révélait ainsi que les deux dirigeants ne pouvaient plus s’entendre, et connaissaient plusieurs litiges concernant des sujets différents.

Une lutte à trois se profile pour le remplacement de Kolo Muani au PSG ! Le nom du nouvel attaquant pourrait surprendre… 🤔

➡️ https://t.co/W1Urjhgphh pic.twitter.com/paLeCQIWz7 — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

« Tu ne comprends rien au football et je gaspille mon temps à te parler »

Dans la journée, avant d’assister à la victoire du PSG face à son équipe (3-1), John Textor s’amusait sur les réseaux sociaux en dévoilant un SMS reçu de la part de Nasser Al-Khelaïfi : « Tu ne comprends rien au football et je gaspille mon temps à te parler. Tu perdras partout où tu iras ». Ambiance… Pour l’éditorialiste Daniel Riolo, qui s’est exprimé à ce sujet au micro de l’After Foot ce dimanche soir, le président du PSG inspire la crainte chez la plupart des homologues du championnat français.

« Nasser Al-Khelaïfi, quand il se met en tête de tuer quelqu’un… »

« Textor s’affirme pas car il est dominé de toute part car tous les autres présidents mangent dans la main d’Al-Khelaïfi car ils ont peur de lui. Cette passe d’arme me fait encore plus douter de l’issue des problèmes de l’OL. Car très honnêtement, Nasser Al-Khelaïfi, quand il se met en tête de tuer quelqu’un… Ça m’inquiète car gars là est le patron du foot en France, en Europe, il veut être le patron du foot dans le monde aidé par l’oseille du Qatar, c’est une espèce de domination qui est absolument insupportable contre laquelle il faut évidement lutter, mais je ne suis pas sûr que Textor puisse le faire », a ainsi lâché Daniel Riolo.