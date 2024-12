Booba clashe Léon Marchand, l’attaque improbable !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Léon Marchand conclut une année exceptionnelle en étant sacré nageur de l'année par la Fédération internationale de natation, après avoir mis la main sur quatre médailles d'or et une de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. Si le public est conquis par le talent du nageur français, ses exploits n’ont pas impressionné le rappeur Booba, qui a exprimé son désintérêt pour la natation lors d'un live sur Twitch.

Léon Marchand a terminé cette incroyable année par une distinction supplémentaire, celle de nageur de l’année, titre remis par la Fédération internationale de natation. Difficile de contester cette appellation après l’année 2024 réalisé par le Français, qui a répondu aux attentes lors des Jeux Olympiques de Paris en remportant quatre breloques d'or (200 et 400 m quatre nages, 200 m papillon et brasse) et une médaille de bronze avec le relais 4x100 m quatre nages. Le grand public est tombé sous le charme du prodige de 22 ans, mais ces performances n’ont pas suffi à impressionner le rappeur Booba.

🇫🇷🏊‍♂️ "On s’en bat les couilles de la natation… Déjà, c’est un nageur qui s’appelle Marchand" : le rappeur Booba réagit aux médailles gagnées par Léon Marchand aux JO de Paris 2024.



pic.twitter.com/yo9oWuRoIa — Cerfia (@CerfiaFR) December 16, 2024

« On s’en bat les c******* de la natation »

Habitué au chambrage et aux punchlines, la star du rap s’est lâchée ce lundi soir dans un live avec le streamer PFUT sur Twitch. « On s’en bat les c******* de la natation, a lâché Booba, interpellé au sujet du nageur français. C’est comme le water-polo sinon. Il y a la pétanque ou pas ? Déjà c’est un nageur qui s’appelle Marchand ».

Mbappé désormais habitué des attaques de Booba

Léon Marchand n’est pas le premier sportif français à faire l’objet d’une remarque de la part de Booba, qui multiplie les moqueries envers Kylian Mbappé ces derniers mois. Il y a quelques jours, alors que l’attaquant et son équipe du Real Madrid avaient connu une soirée cauchemardesque sur la pelouse de Liverpool (0-2) en Ligue des champions, le rappeur avait notamment reposté la Une du quotidien Mundo Deportivo en ajoutant comme commentaire : « Ça veut dire quoi trompazo ? C’est bien ? C’est où ? ».