OM : Le clan Léon Marchand impliqué

Arnaud De Kanel

Quadruple médaillé d'or aux derniers JO de Paris 2024, Léon Marchand s'est entouré d'un staff de qualité pour mener à bien sa moisson de médailles. Il travaille notamment avec un préparateur physique, Thomas Sammut. Et ce dernier vient également en aide à un certain Lilian Brassier, en grandes difficultés depuis son arrivée à l'OM.

L'OM a recruté douze nouveaux joueurs lors du dernier mercato estival. Parmi-eux, Lilian Brassier qui sortait d'une énorme saison avec le Stade Brestois. Mais depuis qu'il est arrivé à Marseille, le défenseur français n'y arrive pas. Submergé par la pression, il enchaine les prestations ratées. Face à Auxerre, il a complètement raté sa relance et a offert un but aux Auxerrois. Alors, il a fait appel au préparateur mental de Léon Marchand pour se remettre la tête à l'endroit.

Le clan Léon Marchand vient en aide à Brassier

Selon les informations recueillies par La Provence, Lilian Brassier aurait décidé de solliciter les services de Thomas Sammut, le célèbre préparateur mental qui accompagne notamment le nageur Léon Marchand. Une démarche qui viserait à aider le défenseur de l'OM à mieux gérer la pression liée au port du maillot phocéen. Cette saison, Brassier a participé à neuf rencontres sous les couleurs marseillaises, dont sept en tant que titulaire. Cependant, l’ancien pilier défensif du Stade Brestois peine pour l’instant à retrouver le niveau de performance qui faisait de lui un joueur clé l’an dernier. Une situation que l’entraîneur Roberto De Zerbi observe avec attention, espérant un déclic chez son joueur. En s’appuyant sur l’expertise de Thomas Sammut, Brassier pourrait bien retrouver sérénité et efficacité, deux éléments essentiels pour s’imposer durablement dans l’effectif olympien. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble.

«C'est ce qu'on fait depuis deux ans et demi»

« La rencontre avec Thomas Sammut, le préparateur mental, m'a beaucoup aidée. Entre nous, ça l'a fait tout de suite. Il a insisté sur les choses qu'il fallait bosser, mis des mots sur ce qui me manquait. Ça m'a apporté de la stabilité, de la confiance. Tu te poses moins de questions, tu vas à l'essentiel. Je m'en posais peu trop et pas forcément les bonnes. Il y avait trop de situations, dans ma tête, où il y avait un point d'interrogation. Il m'a dit : "Dégage ce qui te pose problème, prends ce qu'il te faut et peaufine tout ça." C'est ce qu'on fait depuis deux ans et demi », confiait Brassier à L'Equipe au mois d'avril dernier. Leur collaboration se poursuit à l'OM.