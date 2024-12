726M€ : Mieux que Mbappé et Messi, le plus gros contrat de l'histoire du sport a été signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Clairement pas le sportif le plus connu en Europe, Juan Soto défraie actuellement la chronique, notamment du côté des Etats-Unis. Et pour cause... A 26 ans, le Dominicain vient tout simplement de signer le plus gros contrat de l'histoire du sport. Ayant quitté les New York Yankees, Soto s'est engagé avec les New York Mets pour 15 ans et 765M$, soit 726M€. Un contrat historique, encore mieux que Kylian Mbappé ou même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Des chiffres à en faire tourner la tête ! La MLB, ligue nord-américaine de baseball, bat de nouveaux records dans l'histoire du sport. Et c'est un certain Juan Soto qui s'est retrouvé au coeur de toutes les convoitises au cours des dernières semaines. Evoluant précédemment chez les Yankees, franchise de New York, le Dominicain va continuer dans la même ville, mais avec de nouvelles couleurs. Alors que les Yankees ont fait une offre XXL pour le conserver, Juan Soto, qui était également courtisé par les Red Sox de Boston ou encore les Dodgers de Los Angeles, a finalement fait le choix de signer avec les Mets de New York. Il faut dire que le contrat proposé par la franchise new yorkaise est tout simplement démentiel.

765M$ sur 15 ans pour Soto !

Voilà qu'on parle ainsi du plus gros contrat de l'histoire pour Juan Soto. En effet, à 26 ans, le Dominicain a signé avec les Mets de New York pour une durée de 15 ans et un montant à la clé de 765M$, soit 726M€. Mais voilà que ce montant pourrait bien grimper d'ici quelques années. Il serait aussi d'une prime à la signature de 75M$ pour Soto, tandis qu'une clause dans son contrat stipulerait qu'il pourrait partir au bout de 5 ans, mais s'il venait à rester, il recevrait 4M$ en plus chaque année.

Juan Soto will become the highest paid player in MLB history 🤯 pic.twitter.com/dj6jikJojb — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 9, 2024

Les plus gros contrats de l'histoire du sport

Avec ce contrat XXL, Juan Soto a ainsi effacé le précédent record qui était déjà détenu par un joueur de baseball. En effet, il y a près d'un an maintenant, Shohei Ohtani signait avec les Dodgers de Los Angeles pour 10 ans et 700M$ (664M€). Le voilà donc désormais 2ème. Et si on poursuit ce classement des plus gros contrats de l'histoire du sport, Lionel Messi vient compléter le podium. En prolongeant au FC Barcelone en 2017, le contrat de l'Argentin équivalait alors à un peu plus de 667M$ (633M€). On retrouve ensuite Karim Benzema et Kylian Mbappé qui avaient signé respectivement avec Al-Ittihad et le PSG des contrats en 2023 et 2022 d'une valeur globale de 600M$ (569M€). A la 6ème place se classe Patrick Mahomes. En 2020, le quarterback des Kansas City Chiefs avait signé 12 ans pour 503M$ (477M€). 7ème du classement, Mike Trout, joueur de baseball, s'était engagé avec les Los Angeles Angels pour 12 ans et 426M$ (404M€). 8ème et 9ème, Cristiano Ronaldo et Neymar ont eux rejoint l'Arabie Saoudite et respectivement les clubs d'Al-Nassr en 2022 et Al-Hilal en 2023 pour un montant total de 400M$ (380M€). Le boxeur Canelo Alvarez ferme ensuite le top 10 des plus gros contrats de l'histoire du sport. Le Mexicain avait lui perçu 365M$ (346M€) sur 5 ans pour 11 combats.