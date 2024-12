Surprise, Kylian Mbappé lance un avertissement à Léon Marchand

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans sa très médiatique interview pour Canal+, Kylian Mbappé a fait le tour de nombreux sujets y compris dans d'autres sports, comme la natation. En effet, l'attaquant du Real Madrid a conseillé Léon Marchand en le prévenant sur ce qui l'attend avec son nouveau statut de star mondiale.

Dimanche soir, Kylian Mbappé s'est confié dans une longue interview accorée à Clique TV sur Canal+. Une prise de parole très attendue dans laquelle il n'a éludé aucun sujet, y compris ceux qui ne concernent pas le football. Interrogé sur sa vie ultra-médiatisée, l'attaquant du Real Madrid en profite pour revenir Léon Marchand, qui est devenu quadruple champion olympique cet été à Paris.

Mbappé prévient Marchand

« Pour l’anecdote, je parlais avec lui, je l’ai rencontré, moi, un an et demi avant les JO, je l’ai rencontré lui et sa famille. La première fois que je le vois, je lui dis: "Je t’envie beaucoup mais bientôt je ne t’envierai plus." Il me dit: "Mais pourquoi tu m’envies ma vie, tu es Kylian." Je lui dis: "Ouais, pour l’instant, toi, tu vis, mais vu ton talent, vu ce que tu vas faire, bientôt tu vas venir avec moi et tu ne vas plus vivre." Et il est en plein dedans. C’est bien. C’est top parce qu’il a écrit l’histoire, il a fait quelque chose de fantastique, mais il va rentrer dans le club de ceux qui sont vus partout et tout le temps », lâche Kylian Mbappé, avant de poursuivre.

«C’est une vie qui est différente»

« Je pense que tu peux tout avoir, mais ça demande une adaptation. C’est une vie qui est différente, mais au final, ça reste quand même une vie, tu as une vie. Une vie que tu as choisie. Peut-être pas au détail près, mais c’est une vie que tu as choisie au départ. Tout est question d’adaptation. Je ne peux pas venir jouer ici et jouer le malheureux, personne ne va comprendre. Mais il est clair que tu dois réadapter ta vie pour avoir quelque chose que tout le monde a à la base: la tranquillité », ajoute l'ancien attaquant du PSG.