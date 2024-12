En pleine polémique, Mbappé fait son mea-culpa

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé s'est livré en longueur. Après une année difficile, aussi sur le plan professionnel que personnel, le joueur du Real Madrid a évoqué ses vérités au cours d'un échange de plusieurs heures avec Mouloud Achour sur Canal +. Le champion du monde 2018 en a profité pour exprimer quelques regrets, notamment sur son comportement en début de carrière.

« A un moment, il faut parler, il faut que les gens t’entendent » a déclaré Kylian Mbappé en préambule de son entretien accordé à l’émission Clique sur Canal +. Et le joueur du Real Madrid a abordé plusieurs sujets. Le champion du monde 2018 a évoqué les sujets qui fâchent comme les accusations de viol et d’agression sexuelle en Suède, mais aussi les rumeurs de tensions avec le PSG.

« Il y a pleins de choses que j’aurais pu changer»

Au cours de son échange avec Mouloud Achour ce dimanche soir, Mbappé s’est aussi attardé sur son comportement et a exprimé certains regrets. « Pas forcément, que des prises de paroles. J’aurais pu tout faire différemment. Si j’avais pu, il y a pleins de choses que j’aurais pu changer. Des trucs graves ou pas graves. Ce matin, j’aurais pu changer ma tenue car elle ne me plaisait pas (rires, ndlr)» a déclaré la star tricolore, qui fêtera ses 26 ans le 20 décembre prochain.

« Il faut patienter »

Mbappé le reconnaît, son impatience lui a parfois joué des tours. Surtout en début de carrière. « J’avais trop faim et ça m’a joué des tours parce que j’étais impatient. Mais j’ai la passion et ce côté compétiteur. Des fois, ça a joué contre moi, de se dire il ne pense qu’à lui, redescend, mais je suis comme ça (…) Surtout, dans mes premières années. Je me disais si tu fais on te donne. Mais non, des fois, il faut patienter » a-t-il déclaré, avant de reprendre son quotidien au Real Madrid.