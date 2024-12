Pourquoi offrir un abonnement VPN à un fan de sport s’avère-t-il être une excellente idée ?

La rédaction

Offrir un abonnement VPN à un proche durant les fêtes de fin d’année peut s’avérer être une idée surprenante. Pourtant, pour un fan de sport, disposer d’un accès à un VPN comme Surfshark peut s’avérer très utile : voici pourquoi !

Vous avez un ami ou un membre de votre famille qui est amoureux du sport en général, qui en regarde beaucoup sur son smartphone ou sa tablette, et qui vous donne l’impression d’avoir déjà tout ? Pour lui faire une belle surprise durant les fêtes, vous pouvez lui offrir un abonnement de 24 mois à Surfshark VPN. Voici cinq raisons qui peuvent vous convaincre qu’il s’agit d’un cadeau très utile, auquel personne d’autre que vous ne pensera !

Il peut accéder à ses abonnements en streaming partout dans le monde

Si votre proche a l’habitude d’aller régulièrement à l’étranger, il le sait : accéder aux services de streaming depuis un autre pays que la France peut s’avérer compliqué, en particulier lorsqu’il s’agit de plateformes avec un abonnement ! La raison à cela est simple : les droits de diffusion varient selon les pays, ce qui rend certains contenus sportifs inaccessibles depuis certaines régions.

Avec Surfshark VPN, il est possible de contourner ces restrictions géographiques. Peu importe le pays dans lequel il se trouve, il lui suffit de se connecter à un serveur français pour simuler une connexion dans l’Hexagone, et d’avoir accès aux services restreints au territoire. C’est ainsi qu’une expérience frustrante se transforme en une partie de plaisir !

Il peut économiser sur les abonnements aux plateformes sportives

Les services de streaming spécialisés dans le sport sont souvent coûteux et limités à certaines régions. Pour un passionné, cela signifie parfois cumuler les abonnements, ce qui peut rapidement coûter très cher ! Avec un VPN, il est parfois possible de faire de belles économies en se connectant virtuellement à un autre pays pour souscrire à un abonnement pour moins cher. En effet, un même service peut proposer des prix différents en fonction de la localisation.

Grâce à Surfshark, un amateur de sport peut choisir de souscrire à l’offre la plus avantageuse, sans quitter son canapé. Un moyen astucieux de profiter de ses compétitions préférées avec une totale maîtrise de son budget !

Il peut protéger ses données personnelles en ligne

Aimer le sport ne se résume pas à regarder des matchs en streaming : parfois, cela signifie aussi se rendre au stade pour vibrer avec les autres supporters, et suivre l’actualité de son équipe préférée en ligne ! Si votre proche navigue beaucoup sur des sites en tout genre et achète des billets depuis son smartphone, ses données personnelles peuvent être exposées de différentes manières : les annonceurs publicitaires peuvent les utiliser pour lui envoyer du spam, ou bien des pirates informatiques peuvent lui voler des données personnelles, notamment s’il se connecte depuis un WiFi public.

Avec un VPN comme Surfshark, toutes les activités en ligne sont chiffrées. Cela signifie que les informations personnelles, comme les mots de passe ou les coordonnées bancaires, sont protégées contre les vols éventuels. La sécurité est donc de mise en utilisant un VPN !

Il peut partager son compte avec toute la famille

L’un des atouts de l’abonnement Surfshark, c’est qu’il peut être utilisé sur un nombre illimité d’appareils en même temps. Une seule souscription suffit pour protéger la connexion de tous les membres d’une même famille, via tous les appareils connectés du foyer. Et comme Surfshark propose son application sur de nombreuses plateformes comme Windows, macOS, iOS, Android, FireTV, Apple TV ou encore Linux, vous n’offrez donc pas uniquement un abonnement VPN à une personne, vous l’offrez en réalité à tous ses proches… Et peut-être à vous-même, qui sait !

Il profite d’un VPN performant

Surfshark se présente comme un service de choix pour accéder à un VPN complet, fiable et facile d’accès. Avec plus de 3200 serveurs répartis dans plus de 100 pays, Surfshark vous permet de vous géolocaliser partout dans le monde, même si vous êtes installé dans votre canapé. Les serveurs sont ultra-rapides, ce qui vous assure une vitesse de connexion optimale, parfaitement adaptée au visionnage de programmes sportifs en streaming.

Le VPN Surfshark donne également accès à des fonctionnalités innovantes, comme le Bypasser, disponible sur Windows, iOS et Android, qui permet de gérer la connexion en fonction des besoins des sites visités. Ainsi, si un site nécessite une connexion hors VPN, vous pouvez appliquer une règle spécifique sans pour autant couper la connexion VPN.

Offrez Surfshark à partir de 1,99 euro par mois

Vous pensez que Surfshark VPN nécessite de dépenser beaucoup pour accéder à ses services de qualité ? Pas du tout : jusqu’au 5 janvier, les Winter Deals vous permettent de souscrire à l’une des offres de Surfshark avec plus de 80% de réduction et 4 mois offerts en plus des 24 mois de base. Séduisant, non ? Voici les deux offres disponibles en promotion :

• Surfshark Starter coûte 1,99 euro par mois pendant 24 mois avec 4 mois offerts, pour un total de 55,72 euros pour 28 mois : un cadeau longue durée qui donne accès au VPN et au blocage des publicités et des pop-ups de cookies.

• Surfshark One coûte 2,49 euros par mois pour une souscription de 2 ans, avec 4 mois offerts également : les 28 mois reviennent à 69,72 euros. Cette offre comprend le VPN, les outils de blocage de publicité et de pop-ups, un antivirus complet ainsi que les outils Search, Alert et Alternative ID pour une expérience sécurisée optimale.

À vous de voir quelle formule est adaptée à la personne à laquelle vous désirez l’offrir. Et n’oubliez pas : vous avez jusqu’au 5 janvier 2025 pour profiter des Winter Deals de Surfshark !