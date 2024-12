Biathlon : Martin Fourcade en danger, son record est menacé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à la retraite, Martin Fourcade a écrit l'histoire de son sport. En effet, le Français a été le visage du biathlon pendant de très longues années avec à la clé de nombreux records. Encore actuellement, c'est lui qui détient le record du plus grand nombre de gros Globes de Cristal remporté avec 7 sacres. Mais voilà que le danger planerait pour Fourcade.

Le palmarès de Martin Fourcade est impressionnant. En effet, le biathlète français a dominé son sport pendant plusieurs années et les succès ont suivi. Aujourd'hui à la retraite, il peut alors se vanter de d'avoir 6 médailles d'or et une d'argent aux Jeux Olympiques d'hiver. Aux Championnats du monde, Fourcade a également remporté 13 médailles d'or, 10 en argent et 5 en bronze. Mais ce n'est pas tout. Le Français a aussi dans son armoire à trophées 7 gros Globes de Cristal, tous remportés consécutivement entre 2012 et 2018, un record, 26 petits Globes de spécialité, là aussi un record, ou encore 84 victoires en individuel. Rien que ça.

Biathlon : La France au sommet, meilleure nation des Mondiaux ! https://t.co/VYhPC0H4h6 pic.twitter.com/0VqzCfinDm — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

« Je veux être le biathlète le plus décoré, ce défi me motive »

Avec 7 gros Globes de Cristal, récompensant le vainqueur de la saison de Coupe du monde, Martin Fourcade détient aujourd'hui un record. Mais voilà qu'un homme souhaite réécrire l'histoire et détrôner le Français. Celui-ci n'est autre que Johannes Boe. A 31 ans, le Norvégien domine actuellement le biathlon et ce depuis plusieurs années maintenant. En effet, il compte déjà à son actif 5 gros Globes de Cristal et ne compte pas en rester là. En effet, Johannes Boe a lâché : « Je veux être le biathlète le plus décoré, ce défi me motive ». Envisageant de prendre sa retraite en 2026, il ne devra alors pas se louper s'il veut revenir sur le record de Martin Fourcade.

Fourcade en danger, Bjørndalen aussi

Pour être le biathlète le plus décoré, Johannes Boe a également un autre record en ligne de mire, celui de son compatriote norvégien Ole Einar Bjørndalen. Ce dernier a remporté 95 courses en individuel au cours de sa carrière et Boe n'est désormais plus très loin. Après avoir dépassé Martin Fourcade (84), le biathlète norvégien aux 85 victoires n'a donc plus que 10 unités de retard pour s'offrir le record.