Natation : Marchand dit stop, c’est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Léon Marchand est au bout du rouleau. Après une saison marquante, marquée par son triomphe aux Jeux Olympiques de Paris, le nageur toulousain a pris la décision de déclarer forfait pour les prochains Championnats du monde petit bassin qui auront lieu à Budapest (10-15 décembre). Une décision validée par l'ancien champion français Alain Bernard.

La saison 2024 marquera celle de l’avènement du roi Marchand. Le nageur restera pour toujours l’homme des derniers Jeux Olympiques de Paris côté français. Avec quatre médailles d’or dans son panier, le Toulousain est rentré dans le cœur du grand public. Mais l’année ne se limite pas au bassin de La Défense Arena. Et Marchand a repris du service après quelques jours de vacances, se rendant à Shanghai pour encore enchaîner les victoires et les records.

Mbappé s’en va, une catastrophe est annoncée au PSG https://t.co/HuM0ZIjynE pic.twitter.com/xdhb52GqxC — le10sport (@le10sport) December 3, 2024

La grande annonce de Marchand

Mais ce dimanche, Marchand a dit stop. A quelques jours des championnats du monde petit bassin, le nageur tricolore a annoncé son forfait. « L’année 2024 a été vraiment intense, j’ai participé à de nombreuses grandes compétitions et je suis épuisé. Il est temps pour moi de prendre du recul, de m’entraîner dur et de commencer à me préparer pour mes futurs défis. Je suis enthousiaste de ce qui m’attend » a-t-il déclaré sur Instagram. Un choix validé par Alain Bernard.

« Il faut qu’il se ménage un peu»

Selon l’ancien champion olympique, Marchand doit se préserver, mais aussi son corps afin de continuer de truster les podiums. « Seul lui sait ce qui est le mieux pour sa préparation. Une préparation olympique ne dure pas trois mois, ça dure au moins quatre ans. S’il a envie de durer, il faut qu’il se ménage un peu. Il a été tellement sursollicité avec les Jeux… On n’ose même pas imaginer le degré d’attente et ce qu’il se passerait s’il ne nageait pas aussi vite qu’il aimerait » a-t-il confié au cours d'un entretien accordé au Parisien.