Vendée Globe 2025 : Elle marque l’histoire et dévoile sa peur

Jean de Teyssière

Au départ de cette dixième édition du Vendée Globe, une jeune femme, du nom de Violette Dorange prend le départ à bord de son monocoque Devenir. Agée de 23 ans, elle est la plus jeune participante de l’histoire de cette course. Très appréciée sur les réseaux sociaux de part son sourire communicatif, elle avoue tout de même avoir peur à l’approche du Cap de Bonne Espérance.

L’écart s’est creusé dans ce Vendée Globe entre les voiliers avec des foils et ceux à dérives. Les premiers cités sont beaucoup plus rapides et ne laissent aucune chance sur la durée aux autres concurrents. Violette Dorange fait partie des skippeurs possédant un voilier à dérive et fait partie de la deuxième partie du peloton.

«Mon véritable objectif est de terminer le Vendée Globe»

Dans une interview accordée à La Chaîne L’Équipe pour l’émission L’Équipe de Choc, Violette Dorange a partagé ces trois premières semaines : « Physiquement je me sens bien. Je ne suis pas trop fatiguée, j’ai réussi à bien récupérer même s’il y a eu pas mal de manoeuvre ces derniers jours. J’ai retrouvé un bon rythme à bord. Je dors bien, je mange bien. Ça se passe plutôt bien. Mentalement, je suis bien aussi car je ne ressens pas du tout la solitude. J’ai l’impression d’être bien entourée de tous mes concurrents donc j’ai le moral. Si je connais mon classement ? Je crois que je suis 24 ou 25ème ( elle est 26ème en réalité). Tous les bateaux à dérive sont regroupés et je suis dans les 4-5 premiers de ces bateaux. Y’a Jean Le Cam qui est en tête de flotte et qui va super vite. Je suis dans le match donc c’est chouette. Le classement est un bonus, mon véritable objectif c’est de terminer le Vendée Globe et de ne pas casser. Je suis mon intuition et je ne fais pas en fonction des autres. »

«Ça me fait un peu peur»

Mais d’ici deux-trois jours, elle passera le Cap de Bonne Espérance ce qui est une source d’inquiétude : « Ces derniers jours, j’ai eu une petite appréhension car le Cap de Bonne Espérance approche. On va se retrouver là pile au moment où il y aura une grosse dépression. On risque d’avoir des rafales de vent à 50 noeuds peut-être…Le pire étant les vagues car on attend 6 mètres de vagues. Ça me fait un peu peur honnêtement. »