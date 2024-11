Vendée Globe 2025 : «Je le vois de la fenêtre», la tension monte en tête de course

Jean de Teyssière

Le Vendée Globe a débuté il y a 20 jours désormais et en tête, c’est une course en tête haletante qui se dispute entre Charlie Dalin, Yoann Richomme et Sébastien Simon. A 3h ce samedi, Richomme était leader devant Simon et Dalin, tandis qu’à 19h, c’est Charlie Dalin qui a repris la tête. Un moment raconté par Yoann Richomme.

Pour son premier Vendée Globe, Yoann Richomme réalise un super départ. Leader provisoire en début de journée, il est ensuite retombé à la deuxième place du classement mais reste collé à Charlie Dalin. Alors qu’il reste encore deux bons mois de compétition, la course en tête fait rage dans l’océan Indien après le passage du Cap de Bonne-Espérance.

La tête de flotte, de nouveau menée par Charlie Dalin (pointage de 19h), progresse dans un étroit couloir entre la ZEA (Zone d'Exclusion Antarctique) et les anticyclones situés au nord. Alors qu'une dépression importante devrait arriver par derrière mercredi dans l’océan Indien,… pic.twitter.com/o2drhCwOPs — Vendée Globe (@VendeeGlobe) November 30, 2024

«Je tourne la tête par la fenêtre et il est là»

Dans des propos rapportés par franceinfo, Yoann Richomme raconte ces derniers moments passés en tête avec Charlie Dalin juste derrière durant le Vendée Globe : « Je tourne la tête par la fenêtre et il est là, à deux milles. C'est sûr que c'est plaisant, c'est mieux que de faire juste une petite promenade tout seul pour des gens comme nous qui aiment bien la compétition. C'est mon premier océan Indien. On a un grand soleil, on va passer une belle après-midi. Par contre, je sais que dans quatre ou cinq jours, ça ne va pas être la même. On va avoir une grosse dépression au niveau des Kerguelen (îles australes et antarctiques françaises) et là ça va changer la donne. Il y a une barrière virtuelle sur la carte à laquelle on n'a pas le droit de pénétrer parce qu'il y a des risques de rencontrer des morceaux de glace ou des icebergs. Par contre, stratégiquement, parfois, il faut s'en rapprocher à moins d'un kilomètre. »

«C’est dur d’être seul à bord»

Richomme évoque également le début de course qui a été un peu dur pour lui mentalement : « J'ai eu du mal, surtout la troisième semaine quand on a fait un sprint de l'Atlantique Sud, les conditions étaient ingrates. C’est dur d'être seul à bord, ça ne me faisait pas trop marrer. Là, j'ai l'impression d'avoir pris le pli. Je me plais bien seul, mais je suis pas mal connecté avec la terre et j'échange pas mal de messages avec les copains. »