Omnisport

Biathlon : Martin Fourcade rend un vibrant hommage à Fillon Maillet !

Publié le 13 février 2022 à 16h35 par T.M.

Désormais à la retraite, Martin Fourcade voit Quentin Fillon Maillet assurer parfaitement sa succession dans le biathlon français. De quoi le ravir…

Ce dimanche, Quentin Fillon Maillet s’est offert un 2ème titre olympique et sa 4ème médaille à Pékin. En effet, le Français a réussi la course parfaite pour l’emporter sur la poursuite, lui qui était pourtant parti en deuxième position derrière Johannes Boe. Mais le talent a donc parlé pour Fillon Maillet qui assure parfaitement la succession de Martin Fourcade au sommet du biathlon français et mondial.

« C'est une performance incroyable »