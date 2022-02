Omnisport

Biathlon : Fillon Maillet s’enflamme après son nouveau titre olympique !

Publié le 13 février 2022 à 14h35 par T.M.

A Pékin, Quentin Fillon Maillet n’en finit plus d’impressionner. De nouveau sacré ce dimanche, le biathlète français n’a pas caché sa joie après avoir récupérer sa médaille d’or.

4 courses, 4 médailles dont 2 en or ! Côté français, Quentin Fillon Maillet est le grand homme de cette première semaine des Jeux Olympiques. Nouvel étendard du biathlon tricolore depuis le retraite de Martin Fourcade, il s’est offert ce dimanche un nouveau sacre olympique. Après avoir remporté le 20km, Fillon Maillet s’est adjugé la poursuite. Parti quelques secondes derrière Johannes Boe, le Français a su profiter des erreurs du Norvégien, tout en faisant preuve d’une grande précision au tir pour s’offrir cette nouvelle médaille d’or.

« C'est juste incroyable »