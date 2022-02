Omnisport

NFL : Drake, Super Bowl… Le message fort d’Odell Beckham Jr !

Publié le 12 février 2022 à 11h35 par T.M.

Superstar de la NFL, Odell Beckham Jr s’apprête à disputer son premier Super Bowl avec les Rams. Une pression qui sera d’ailleurs accrue avec l’énorme pari réalisé par son ami, le rappeur, Drake.

Qui succèdera aux Buccaneers de Tom Brady ? Ce dimanche soir, à Los Angeles, le Super Bowl opposera les Cincinnati Bengals de Joe Burrow ou Los Angeles Rams d’Odell Beckham Jr. A 29 ans, ce dernier va ainsi avoir l’occasion pour la première fois de gagner une bague de champion. Et visiblement, le rappeur Drake compte énormément sur Odell Beckham Jr, son ami. En effet, comme rapporté par ESPN , le Canadien aura pari plus d’un million de dollars en bitcoin sur la victoire des Rams lors de ce Super Bowl.

« Je dois me débrouiller pour lui »