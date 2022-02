Omnisport

Boxe : Tout est bouclé pour le prochain combat de Tyson Fury !

Publié le 8 février 2022 à 18h35 par A.C.

Après avoir tenté d’écarter Anthony Joshua pour affronter Oleksandr Usyk, Tyson Fury va finalement devoir défendre son titre face à Dillian Whyte.

A 33 ans, Tyson Fury semble être pressé. Le Gipsy King n’a jamais caché son rêve de devenir le premier poids lourd de l’histoire à réunir toutes les ceintures de Champion du monde et un combat 100% british avec Anthony Joshua semblait être le rendez-vous parfait. Oleksandr Usyk a toutefois rebattu les cartes et si l’envie de le défier directement semblait grande, Fury a finalement été rattrapé par la WBC. La fédération dont il est champion l’oblige en effet à rencontrer Dillian Whyte... pourtant, on ne connait toujours pas la date de ce combat !

« Le contrat est écrit et il est actuellement examiné par les avocats de Dillian »