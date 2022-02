Omnisport

Boxe : Tyson Fury glisse un énorme tacle à Anthony Joshua !

Publié le 6 février 2022 à 12h35 par Th.B.

En attente qu’Anthony Joshua accepte de s’écarter pour qu’il puisse combattre Oleksandr Usyk pour toutes les ceintures, Tyson Fury a glissé un gros tacle à AJ sur son compte Twitter.

Ces derniers temps, il a été question d’un éventuel combat entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk pour l’unification des ceintures de champion du monde détenues par les deux boxeurs. Néanmoins, pour que cette confrontation ait lieu, il faudrait qu’un accord soit passé et signé par Anthony Joshua qui est éligible à une revanche face à Usyk après sa défaite en septembre dernier au Tottenham Hotspur Stadium. « Mais pour ceux qui gèrent mon business, pour mon promoteur, si une énorme offre arrive sur la table, je suis sûr qu’ils me la présenteront. Et je me devrais de la regarder. A cette heure, cette revanche est sur la table et je suis concentré et sérieux là-dessus. Mais s’il y avait une offre sérieuse, je devrais m’asseoir avec mon équipe pour en parler » . Voici le message que Joshua faisait passer à RMC en décembre dernier. Cependant, Anthony Joshua ne s’est toujours pas écarté, mettant presque un terme à un combat entre Oleksandr Usyk et Tyson Fury.

« Je dirais que Deontay Wilder mettrait le clochard KO en trois rounds »

Et ces derniers jours, la situation ne s’est pas arrangée puisque Anthony Joshua s’est montré réticent à l’idée d’accepter un accord pour laisser Oleksandr Usyk combattre Tyson Fury. Ce qui n’a pas manqué d’irriter The Gypsy King qui a envoyé un pique à celui qui est surnommé AJ sur Twitter . Réagissant à une affiche promotrice d’un combat entre Anthony Joshua et Deontay Wilder, Fury a expliqué que Joshua ne tiendrait pas trois rounds face à Wilder. « Je dirais que Deontay Wilder mettrait le clochard KO en trois rounds » .