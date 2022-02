Omnisport

NFL : Tom Brady fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 1 février 2022 à 16h35 par T.M.

Comme annoncé ces derniers jours, Tom Brady prend sa retraite. Ce mardi, le légendaire quaterback a officialisé sa décision.

Suite à l’élimination des Buccaneers en playoffs, le doute a immédiatement été jeté sur l’avenir de Tom Brady. Il avait ainsi été question d’une retraite de TB12. Alors que cette annonce sur les médias américains a eu l’effet d’une bombe, le clan Brady avait tenu par la suite à calmer l’impact, démentant cette retraite annoncée. Finalement, l’officialisation est tombée ce mardi. A 44 ans, celui qui sera intronisé au Hall Of Fame de la NFL va bel et bien s’arrêter là.

« Le temps est venu pour moi de concentrer mon temps et mon énergie à d'autres choses »