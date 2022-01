Omnisport

NFL : Le clan Brady répond à la bombe lâchée pour son avenir !

Publié le 30 janvier 2022 à 11h35 par T.M.

Ce samedi soir, une bombe a été lâchée annonçant la retraite de Tom Brady. L’agent du légendaire quarterback a souhaité mettre les choses au point à ce sujet.

Suite à l’élimination des Buccaneers en playoffs, les questions sont immédiatement apparues concernant l’avenir de Tom Brady. A 44 ans, le légendaire quaterback pourrait-il prendre sa retraite ? Une page de la NFL pourrait bel et bien se tourner. Et ce samedi, la bombe a été lâchée par de nombreux médias américains : Tom Brady devrait prendre sa retraite. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir et les hommages se sont alors multipliées sans pour autant qu’il y ait de confirmation de la part du clan du joueur des Buccaneers.

« Tom sera la seule personne à exprimer ses plans avec une précision complète »