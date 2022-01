Omnisport

NFL : Tom Brady met les choses au point pour son avenir !

Publié le 24 janvier 2022 à 14h35 par T.M.

Et si Tom Brady avait disputé son dernier match de NFL ? Suite à la défaite des Buccaneers contre les Rams, le myhtique quaterback a fait le point sur son avenir.

Malgré ses 44 ans, Tom Brady est toujours au top niveau. La saison dernière, il l’avait d’ailleurs montré en remporter le Superbowl avec les Tampa Bay Buccaneers. Malheureusement, cette année, la franchise floridienne ne pourra pas défendre son titre. En effet, la bande à Brady a été éliminée par les LA Rams d’Odell Beckham Jr et Matthew Stafford au terme d’un match incroyable. Forcément, suite à cette défaite des Buccanneers, les questions sont apparues sur l’avenir de Tom Brady. Pourrait-il prendre sa retraite ?

« Je n'y ai pas encore beaucoup réfléchi »