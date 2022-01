Omnisport

Boxe : Joshua, Usyk, Whyte... Tyson Fury craque complètement !

Publié le 25 janvier 2022 à 22h35 par A.C.

Tyson Fury a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux ce mardi, dans lesquelles il s’attaque à Anthony Joshua ainsi qu’à Oleksandr Usyk.

Le début de l’année 2022 semblait assez calme... jusqu’à maintenant. Plusieurs médias britanniques ont en effet annoncé tout récemment l’existence d’une offre dépassant les 17M€ et qui aurait fait plier Anthony Joshua. Alors qu’il semblait initialement vouloir récupérer ses ceintures, le Britannique aurait accepté de s’écarter pour laisser Tyson Fury combattre Oleksandr Usyk pour la réunification des titres de champion du monde poids lourds. Une information rapidement démentie par le principal concerné, via les réseaux sociaux. « Ne croyez à rien si ça ne vient pas de moi ! » a notamment lancé un Joshua très remonté, qui n’a pourtant jamais assuré vouloir combattre Usyk au printemps 2022.

« Joshua est un couard, Usyk est une petite chatte et Dillian ne veut même pas combattre »