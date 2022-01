Omnisport

Boxe : Joshua prêt à laisser Fury combattre Usyk ? Il répond !

Publié le 24 janvier 2022 à 23h35 par A.C.

Anthony Joshua s’est exprimé après que plusieurs médias aient évoqué un accord entre lui et l’entourage de Tyson Fury, afin qu’il le laisse combattre Oleksandr Usyk.

On pensait que c’était une histoire définitivement réglée. Cet automne, les représentants de Tyson Fury auraient approché plusieurs fois Anthony Joshua. Leur but ? Persuader l’ancien champion du monde à ne pas respecter sa clause de revanche face à Oleksandr Usyk et donc laisser Fury le combattre dès le printemps 2022. « On a beaucoup parlé d'Anthony Joshua, d'Oleksandr Usyk, de Tyson Fury et de Dillian Whyte. Les rumeurs d'une offre de mise à l'écart pour Joshua sont exagérées » avait annoncé Eddie Hearn, le promoteur de Joshua. « Il s'est toujours concentré sur un nouveau combat contre Usyk. Pour AJ, le travail continue en coulisses. Je sais qu'il est complètement concentré sur la tâche qui l’attend ». Pourtant, ce sujet fait à nouveau l’actualité ce mardi...

« Ne croyez à rien si ça ne vient pas de moi ! »