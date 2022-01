Omnisport

Les Meneurs de Bpifrance se réunissent à Marseille

Publié le 27 janvier 2022 à 15h31 par La rédaction

Après la mythique salle de l’Olympia, c’est au tour d’un bastion historique du sport français d’accueillir la journée des Meneurs de Bpifrance : le Cercle des Nageurs de Marseille. L’occasion de partager et d’interagir sur les pratiques innovantes, moteur de la croissance et des victoires.

La date est désormais solidement attachée aux calendriers des clubs sportifs français. Un rendez-vous pour lancer l’année et booster ses équipes : « La journée des Meneurs ». Un événement organisé par Bpifrance, partenaire incontournable du sport collectif français. Pas moins de 55 clubs, issus de 7 sports différents, composent la communauté des Meneurs. Et après le Palais du Festival de Cannes puis l’Olympia à Paris, c’est au tour de la célèbre ville de Marseille d’accueillir les forces vives de Bpifrance. Partenaire de la banque d’investissement, le Cercle des Nageurs de Marseille accueille l’édition 2022 avec un programme cinq étoiles.

Des top speakers et des ateliers masterclass

Comme à son habitude, Bpifrance donne la parole aux meilleurs, aux plus inspirants. Autour de Patrice Bégay (Directeur exécutif Communication et Bpifrance Excellence), des personnalités comme Denis Fendt (Directeur Général d’AESIO Mutuelle), Pierre Bracchi (PDG de Carrefour Pas de Menc), Nathalie Hagège (PDG de PRONEEM France), Nizar Melki (Cofondateur de Sporteasy), Nordim Ghrib (Directeur du développement de Tony Parker Adéquat Académie) ou encore Pierre Dantin (Vice-doyen à l'Université Aix-Marseille). « Les Meneurs, c’est une équipe soudée, motivée et unie par une même passion : investir pour servir l’avenir des clubs et des entrepreneurs , explique Patrice Bégay. Mais qu’est-ce qu’un président meneur ? J’aime bien l’image du commandant de bord parce que c’est lui qui tient les commandes, qui donne donc la direction, qui a la responsabilité du groupe qu’il a embarqué. C’est lui qui va tenir le cap même dans la tempête, qui va décider, qui sera parfois seul pour le faire et à qui tout le monde fait confiance. Le profil parfait d’un président meneur, c’est un président qui a de la vision, rassembleur, qui est optimiste et positif qui fait front dans l’adversité, qui fédère contre vents et marées. Il est dans la locomotive du train ou ce commandant de bord ».

Un Meneur c'est ce commandant de bord,qui fédère & rassemble contre vents et marées,qui garde le calme dans la tempête avec 1 point GPS loin, 1 optimisme sans faille. #LesMeneurs de toutes les Régions réunis autour du sport, du business entre solidarité & partage @CNMarseille. pic.twitter.com/tcvRZReCJV — Patrice Bégay (@patricebegay) January 27, 2022



A tous ces Meneurs, Bpifrance a concocté une journée avec des ateliers masterclass de haut-niveau avec des intervenants indiqués pour chaque thématique :



- Expérience VIP : Rendre ses infrastructures et ses hospitalités toujours plus rentables, animé par Benjamin Roumegoux, Directeur chez Ticketchainer.



- Impact RSE : Établir un diagnostic et un plan d'action pour booster son action RSE, animé par Julien Pierre, ancien rugbyman professionnel et fondateur de Fair Play For Planet.



- Médias & Influence : Accroitre sa notoriété grâce aux influenceurs, animé par Jérémy Boissinot, PDG et cofondateur de Favikon



- Bénévolat : Attirer de nouveaux bénévoles et les manager au quotidien, animé par Thibaut Gautier, cofondateur de Volunteers 4 Sport.