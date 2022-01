Omnisport

Boxe : L’énorme menace lancée à Fury et Joshua !

Publié le 26 janvier 2022 à 21h35 par A.C.

Ce début d’année ne semble pas du tout avoir débloqué les choses dans la catégorie poids lourds et Tyson Fury et Anthony Joshua jouent avec le feu.

On s’était quittés en 2021 avec un Tyson Fury obligé de combattre Dillian Whyte et un Anthony Joshua plus remonté que jamais, afin de prendre sa revanche sur Oleksandr Usyk. Mais qu’est-il arrivé depuis ? Strictement rien. Usyk et Joshua n’ont toujours pas trouvé d’accord pour leur deuxième combat, même si le Britannique a plusieurs fois assuré vouloir récupérer ses ceintures. Du côté de Fury ce n’est pas mieux, puisque Whyte attend toujours son combat de challenger officiel de la WBC. Les choses ont même dévié ces derniers jours, puisque Fury a remis sur la table la possibilité que Joshua s’écarte pour le laisser combattre Usyk dans un combat inédit pour la réunification des titres poids lourds.

Tout devra être réglé avant vendredi prochain

Le temps passe... et rien n’évolue. Ainsi, la WBC a publié un communiqué récemment en mettant clairement la pression sur Dillian Whyte et Tyson Fury. Si les deux boxeurs n’ont pas trouvé un accord d’ici le 28 janvier prochain, alors des mesures seront prises et cela pourrait aller jusqu’à la destitution pure et simple de Fury du titre de Champion du monde WBC des poids lourds. Anthony Joshua et Oleksandr Usyk ne sont pas en reste, puisqu'eux aussi semblent contraint de trouver un accord au plus vite. Dans le cas contraire, Joshua pourrait voir sa clause de revanche sauter et Usyk serait donc autorisé à affronter qui bon lui semble.