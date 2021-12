Omnisport

Boxe : Fury, Usyk… Anthony Joshua est prêt à prendre une grande décision !

Publié le 8 décembre 2021 à 11h35 par T.M.

Contractuellement, Anthony Joshua a le droit à une revanche face à Oleksandr Usyk. Toutefois, le Britannique pourrait bien en décider autrement.

Aujourd’hui, Anthony Joshua n’a plus de ceinture accrochée à la taille. En effet, le Britannique a perdu ses 3 titres chez les lourds lors de sa dernière défaite face à Oleksandr Usyk. Va-t-il les récupérer ? Contractuellement, une revanche est prévue pour Joshua, qui aura donc la possibilité de reprendre ses biens. Toutefois, ce deuxième combat contre Usyk pourrait ne pas voir le jour. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à RMC , le champion olympique 2012, moyennant une compensation financière, s’est dit prêt à renoncer à son combat pour laisser place au duel entre l'Ukrainien et Tyson Fury afin d’unifier les ceintures.

« Mais s’il y avait une offre sérieuse… »