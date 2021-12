Omnisport

Boxe : Fury, Usyk, Wilder… L’annonce lunaire de Joshua sur le top 5 des lourds !

Publié le 6 décembre 2021 à 23h35 par Th.B.

Grand nom de la boxe mondiale, Anthony Joshua ne dispose temporairement plus de ses ceintures de champion du monde, en raison de sa défaite face à Oleksandr Usyk. Néanmoins, l’Anglais se considère bien meilleur que les Tyson Fury, Oleksandr Usyk ou encore Deontay Wilder.

Ayant été sacré champion du monde à deux reprises en tout après avoir récupéré ses ceintures à Andy Ruiz Jr en décembre 2019, Anthony Joshua est l’une des références de la boxe mondiale que ce soit chez les poids lourds, à savoir sa catégorie, ou au niveau de sa renommée dans le noble art. Défait par Oleksandr Usyk en septembre dernier, à qui il devra récupérer ses ceintures lors de la revanche au cours du premier semestre de 2022, Anthony Joshua a clairement fait savoir que malgré son récent revers, il reste bien meilleur que le reste des combattants chez les lourds.

« Mon top 5 des poids lourds à l’heure actuelle ? Moi, moi, moi, moi et moi »