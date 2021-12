Omnisport

Boxe : Anthony Joshua avertit Oleksandr Usyk pour la revanche !

Publié le 6 décembre 2021 à 20h35 par Th.B.

Ayant été surclassé par Oleksandr Usyk, Anthony Joshua a prévenu sa future victime puisqu’il a assuré à RMC Sport qu’il allait récupérer ses ceintures lors du match retour.

Le 25 septembre dernier, dans le grand stade Tottenham Hotspur Stadium, Oleksandr Usyk est parvenu à renverser Anthony Joshua comme Andy Ruiz Jr l’avait fait en juin 2019. Cependant, le Mexicain s’était incliné lors de la revanche face à celui qui est surnommé AJ en Arabie saoudite. Et alors qu’il a dû laisser ses ceintures de champion du monde à Usyk temporairement, en attendant le « match retour », Anthony Joshua est prêt à réitérer sa performance effectuée face à Ruiz Jr contre l’Ukrainien.

«Aucun doute, aucune chance. Je veux Usyk et je veux mes ceintures»