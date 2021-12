Omnisport

Boxe : Une énorme offre faite à Fury et Usyk ?

Publié le 4 décembre 2021 à 17h35 par A.C.

Détenteurs de l’ensemble des ceintures de champion du monde de la catégorie poids lourds, Tyson Fury et Oleksandr Usyk pourraient s’affronter dans un avenir proche.

Anthony Joshua pourrait bien avoir perdue la chance de sa carrière. En laissant filer ses ceintures WBO, WBA et IBF en septembre dernier face à Oleksandr Usyk, le golden boy britannique a été relégué au pied du podium et a soif de revanche. Or, alors qu’il aurait rapidement décidé d’activer la clause de rematch après sa défaite, Joshua pourrait finalement décider de s’écarter pour laisser la place à son compatriote Tyson Fury, moyennant logiquement une compensation assez importante. Ainsi, Usyk pourrait affronter Fury pour un combat inédit pour la réunification des titres, qui pourrait bien être une des grandes attractions de 2022.

L’Arabie Saoudite veut accueillir le combat Fury-Usyk