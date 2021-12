Omnisport

Boxe : Le promoteur de Tyson Fury se lâche sur un combat face à Dillian Whyte !

Publié le 4 décembre 2021 à 15h35 par Th.B.

Alors que le clan Tyson Fury pourrait avoir l’opportunité de faire un combat d’unification des ceintures face à Oleksandr Usyk si Anthony Joshua acceptait de rester en retrait, le co-promoteur de Fury a révélé travailler sur un plan B de défense de la ceinture WBC.

Sorti grand vainqueur de la trilogie face à Deontay Wilder le 9 octobre dernier, ayant remporté les deux derniers combats et en ayant fait un résultat nul lors du premier, Tyson Fury a donc pu conserver sa ceinture de champion du monde WBC des poids lourds. De quoi lui permettre de tenter d’unifier toutes les ceintures et de devenir le champion du monde incontesté. Et ce combat aurait dû se dérouler face à son compatriote anglais Anthony Joshua. Cependant, le natif de Watford s’est incliné face à Oleksandr Usyk le 25 septembre dernier, obligeant le clan Fury à revoir ses plans d’unification, une revanche devant avoir lieu entre Joshua et Usyk. À moins que Anthony Joshua accepte de rester en retrait le temps que Fury affronte Usyk. C’est du moins la demande de Frank Warren qui ne s’est pas caché au micro de talkSPORT en révélant cependant qu’il y avait un plan B : un combat contre un top 10 WBC et potentiellement Dillian Whyte, challenger obligatoire.

« Dillian Whyte ? Oui, je n'ai aucun problème à faire ce combat, à condition qu'il soit raisonnable »