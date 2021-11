Omnisport

Boxe : Fury, Usyk... Anthony Joshua lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 27 novembre 2021 à 23h35 par A.C.

Actuellement sans ceintures depuis sa défaite face à Oleksandr Usyk, Anthony Joshua est à un tournant décisif de sa carrière.

Considéré comme le successeur de Wladimir Klitschko comme grand roi de la catégorie poids lourds, Anthony Joshua est tombé de haut. Face à un Oleksandr Usyk impressionnant, le golden boy britannique a chuté et a donc perdu ses ceintures de champion du monde WBO, WBA et IBF. Désormais, celui qui devait devenir le premier à réunifier tous les titres de la catégorie reine est relégué au rang de faire-valoir, puisque personne ne le voit vraiment pouvoir revenir tutoyer Usyk et encore moins Tyson Fury, détenteur de la seule autre ceinture des poids lourds.

« L’argent a son importance, ce serait hypocrite de dire le contraire. Pourtant, le respect a beaucoup plus de valeur »