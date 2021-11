Omnisport

Boxe : L’énorme annonce de Tyson Fury sur son prochain combat !

Publié le 22 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Ayant su conserver sa ceinture WBC chez les poids lourds, Tyson Fury attend de pied ferme son prochain adversaire pour mars 2022.

Dans la nuit du 9 au 10 octobre, Tyson Fury se mesurait pour la troisième fois à Deontay Wilder, mais cette fois-ci en tant que détenteur de la ceinture WBC des poids lourds. Et bien qu’il soit allé au tapis sous les coups de The Bronze Bomber , The Gypsy King est finalement ressorti vainqueur de cette confrontation en surclassant Wilder. Et pour son prochain combat, Tyson Fury attend Dillian Whyte comme son co-promoteur Bob Arum l’a dernièrement souligné. « J'ai parlé avec Tyson et si Dillian Whyte est raisonnable en ce qui concerne l’argent mis en jeu, nous serons heureux de le combattre. Dans le cas contraire, on se tournera vers Joe Joyce ». Cependant, une question judiciaire pourrait compromettre la tenue du combat d’après Fury, qui ne changera cependant pas son fusil d’épaule, il combattra au printemps prochain.

« Je pensais que j'allais me battre contre Dillian Whyte, mais… »