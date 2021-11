Omnisport

Boxe : On y est presque pour le prochain combat de Tyson Fury !

Publié le 19 novembre 2021 à 20h35 par A.C.

Bob Arum, co-promoteur de Tyson Fury, s’est exprimé au sujet de ce qui pourrait bien être le prochain combat du Britannique.

Considéré comme l’un des plus grands poids-lourds du moment, Tyson Fury s'est installé aux États-Unis depuis quelque temps. S’il a toujours sa maison familiale dans la banlieue de Manchester, le Gipsy King a disputé l’intégralité de la trilogie face à Deontay Wilder de l’autre côté de l’Atlantique... mais cela devrait bientôt changer ! Fury a en effet clairement annoncé vouloir retrouver le Royaume-Uni et cela pourrait bien se faire pour un combat 100% britannique face à Dillian Whyte, le challenger officiel de la WBC.

« Tyson veut remonter rapidement sur le ring »