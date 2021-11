Omnisport

Boxe : Le clan Joshua annonce la couleur pour la revanche contre Usyk !

Publié le 15 novembre 2021 à 22h35 par Th.B. mis à jour le 15 novembre 2021 à 22h36

Promoteur d’Anthony Joshua, Eddie Hearn a évoqué une période spécifique pour la revanche entre le Britannique et Oleksandr Usyk, à condition de trouver un accord avec l’autre partie.

Le 25 septembre dernier, à l’occasion du combat pour les quatre ceintures que Anthony Joshua détenait alors, le boxeur britannique s’inclinait devant son public au Tottenham Hotspur Stadium face à Oleksandr Usyk qui ne comptait pourtant que deux combats à son actif chez les poids lourds. Dans la foulée de sa défaite, Joshua a évoqué une revanche. Et le deuxième combat en question devrait avoir lieu au printemps prochain si l’on en croit son promoteur Eddie Hearn.

Une revanche «fin mars, début avril» selon Hearn !