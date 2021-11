Omnisport

Boxe : Blessure, Covid-19… Les confessions du clan Fury sur son combat face à Wilder !

Publié le 10 novembre 2021 à 21h35 par Th.B.

Tyson Fury a pris le meilleur sur Deontay Wilder en octobre dernier et de ce fait, a gardé sa ceinture WBC. Pourtant, lors de cette victoire, le boxeur anglais n’était clairement pas à 100% de ses capacités selon son père John Fury.

Vainqueur de Deontay Wilder au début du mois d’octobre, Tyson Fury est parvenu à sa ceinture de champion du monde WBC des poids lourds. Cependant, The Gypsy King, bien qu’il ait survolé les débats lors de cette confrontation avec The Bronze Bomber, aurait été considérablement diminué. En plus du fait qu’il ait contracté le Covid-19 quelques semaines avant le combat, des problèmes personnels l’ont touché avant le combat.

« Il était seulement à 50 % à cause du Covid contracté en juillet… Il a eu des problèmes avec sa fille »