Boxe : Les nouvelles révélations du clan Fury !

Publié le 10 novembre 2021

John Fury, père de Tyson Fury, s’est exprimé au sujet de la suite de la carrière du champion du monde WBC poids lourds.

Après la fin de la trilogie avec Deontay Wilder, tout semble possible pour Tyson Fury. Actuel champion du monde WBC, celui qui est considéré comme le meilleur poids lourds en circulation semble vouloir tranquillement affronter sa fin de carrière. A 33 ans il a plusieurs options, avec notamment une possible réunification des titres face à Oleksandr Usyk ou encore Anthony Joshua, qui devraient se retrouver pour une revanche au printemps prochain. En attendant, un adversaire semble se préciser avec Dillian Whyte, qui n’est autre que le challenger qui a été imposé par Tyson Fury par la WBC.

« Personnellement, je lui ai dis de prendre sa retraite, mais… »