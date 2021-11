Omnisport

Volley : Soirée de rêve pour le VB Nantes !

Publié le 7 novembre 2021 à 20h40 par Alexis Bernard mis à jour le 7 novembre 2021 à 22h43

Auteur d’un excellent début de saison, le VB Nantes a confirmé sa superbe forme du moment. Une journée également marquée par la signature du partenariat avec Bpifrance, la banque publique d’investissement.

Avec cinq victoires lors des six premières rencontres, le VB Nantes ne pouvait pas rêver meilleur démarrage en Ligue A féminine. Il fallait toutefois confirmer la bonne forme du moment avec la réception de Saint-Raphaël, équipe difficile à manœuvrer. Mais les coéquipières de Tessa Grubbs n’ont pas flanché en infligeant un score sans appel de 3-0. Un match référence qui confirme très clairement le potentiel des Nantais cette saison. Et pour donner encore plus d’élan au solide projet du VB Nantes, en marge de la 7e journée, le club nantais a signé un partenariat avec la banque publique d’investissement, Bpifrance, acteur incontournable du sport français. « Le VB Nantes est un super club de volley féminin, dirigé par une femme d’exception : Monique Bernard , explique Patrice Bégay, Directeur exécutif communication et Bpifrance Excellence. Un club exemplaire, sur tous les plans, notamment sportif, en Coupe comme en Championnat. Un acteur social et sociétal, écoresponsable, avec de nombreuses actions originales pour limiter l’impact environnemental. Un acteur du sport spectacle qui a met en place différentes actions événementielles annexes aux rencontres sportives. Autour de ce club, une très belle communauté de fans. Côté business : plus de 70 partenaires privés, qui représente 40% du budget, avec l’ambition de lancer un club affaire et de doubler le nombre d’ici 3 ans. A la tête de ce fabuleux projet, une femme, présidente du VBN depuis 2006. Monique Bernard est une femme unique. C’est la seule, en Loire-Atlantique, à diriger un club de l’Elite. Une femme passionnée par le sport et le volley-ball. Et autour de ce club, des personnalités importantes. Je pense à Ali Rebouh, vice-président de Nantes Métropole, très actif dans le développement de la ville.Mathieu Defresne, Directeur Régional de Bpifrance en Pays de la Loire, Sophie Baron, président d’Alliance Groupe membre de Bpifrance Excellence, une femme exceptionnelle, élue « Femme de l’Economie en 2013 », nommée « Chevalier de l’Ordre du Mérite » promotion du travail en 2016. Christophe Guégan, président d’Apitechs, également membre de Bpifrance Excellence ou encore Lea Lhermite, responsable RSE à Audencia. Tous ces talents, ces énergies créatrices, sont de véritables atouts et une chance pour ce territoire, ce club en qui je crois beaucoup ».