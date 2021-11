Omnisport

Boxe : L’entraîneur de Tyson Fury interpelle Anthony Joshua !

Publié le 2 novembre 2021 à 21h35 par Th.B.

Entraîneur de Tyson Fury, Sugarhill Steward a affirmé la volonté de The Gypsy King d’entraîner Anthony Joshua pour sa revanche contre Oleksandr Usyk.

Sorti victorieux de son troisième combat face à Deontay Wilder, Tyson Fury a dernièrement fait savoir qu’il était prêt à se mettre à disposition de son compatriote Anthony Joshua afin de permettre au Britannique de récupérer ses ceintures de champion du monde perdues face à Oleksandr Usyk le 25 septembre dernier à Londres. Pour Fox Sports , Fury faisait passer le message suivant. « Je pense que si j’entraîne Anthony Joshua pour le match contre Usyk, il gagnera certainement le combat. Je lui ai offert mes services vous savez, pour que je l’entraîne pour son match revanche ». Ce à quoi Anthony Joshua avait répondu : « Il est plus que bienvenu pour passer les portes, il peut même s'entraîner avec moi. J'ai besoin d'un coach qui l'a vécu, qui l'a respiré, donc ce sera parfait. Ce sera le moyen le plus facile de le faire monter sur le ring, j'installerai une caméra, Eddie (ndlr Hearn) sera là avec quelques caméras pour le diffuser sur Facebook ou YouTube ».

« Nous sommes sérieux à 100 % pour aider Joshua dans son camp »