Omnisport

Boxe : Tout est enfin plus clair pour Fury et Joshua !

Publié le 27 octobre 2021 à 22h35 par A.C.

Alors qu’ils devaient se rencontrer pour un double combat en 2022, Tyson Fury et Anthony Joshua emprunteront deux routes bien distinctes.

C’est le combat que tout le monde voulait voir, mais il va falloir prendre son mal en patience. Le surprenant Oleksandr Usyk est venu redistribuer les cartes dans la catégorie poids lourds, en battant haut la main Anthony Joshua et lui arrachant donc ses ceintures WBO, WBA et IBF. Désormais, plus question d’un combat de réunification des titres face à Tyson Fury pou le golden boy britannique, qui va devoir batailler pour récupérer ses titres, face à un adversaire qui lui en a fait voir de toutes les couleurs en septembre dernier.

Fury contre Whyte et Joshua contre Usyk