Moto

Moto GP : Fabio Quartararo savoure son titre de champion du monde !

Publié le 25 octobre 2021 à 22h35 par La rédaction

Champion du monde de Moto GP, Fabio Quartararo a réalisé son rêve de gamin. Le Français a livré ses impressions quelques heures après son sacre.

Fabio Quartararo sera à jamais le premier. Le premier français à avoir remporté le titre de champion du monde de Moto GP. Parti en quinzième position, le pilote Yamaha a profité de la chute de son concurrent Francesco Bagnaia, parti pourtant en pole position, pour glaner le titre sur les terres de la légende Valentino Rossi. Quelques heures après son sacre, Quartararo était toujours dans un rêve. Le Français de 22 ans a livré ses impressions et n'a pas caché sa joie.

« Je suis dans un rêve »