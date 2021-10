Omnisport

Boxe : Joshua prêt à suivre les traces de Fury ?

Publié le 19 octobre 2021 à 19h35 par A.C.

Anthony Joshua semble vouloir mettre toutes les chances de son côté avant la revanche face à Oleksandr Usyk.

Tyson Fury et Oleksandr Usyk ont tellement impressionné, que les autres poids lourds semblent désormais être très loin. Pourtant, Anthony Joshua a bien l’intention de revenir au sommet. Le Britannique a activé sa clause de revanche et va donc tenter de récupérer les ceintures WBO, WBA et IBF face à Usyk, dans un combat qui devrait vraisemblablement se tenir au printemps prochain. La tâche s’annonce immense, tant l’Ukrainien a semblé le surclasser le 25 septembre dernier au Tottenham Hotspur Stadium.

Joshua pourrait lui aussi partir s’entrainer aux Etats-Unis