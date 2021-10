Omnisport

Boxe : Le clan Usyk prévient clairement Tyson Fury pour un futur combat !

Publié le 13 octobre 2021 à 13h35 par Th.B.

Disposant des multiples ceintures de champion du monde acquises après sa victoire à Anthony Joshua, Oleksandr Usyk serait au-dessus du bourreau de Deontay Wilder, à savoir Tyson Fury, selon son promoteur.

À Las Vegas, Tyson Fury a mis fin avec brio à l’une des plus grandes trilogies de l’histoire de la boxe de la catégorie des poids lourds grâce à sa victoire par KO au 11ème round sur Deontay Wilder. The Gypsy King est bel et bien de retour à son meilleur niveau et pourrait donc tenter un combat pour l’unification des ceintures face au vainqueur de la potentielle future confrontation entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua, l’Ukrainien ayant surpris son monde en surclassant le désormais ex-champion du monde le 25 septembre dernier. En attendant ce duel entre Fury et le futur détenteur des ceintures, un combat face à Dillian Whyte est une possibilité d’après le promoteur de Tyson Fury. Mais pour celui qui gère la promotion d’Usyk, qui n’a d’ailleurs pas été impressionné par la performance de Fury, l’Anglais n’aurait aucune chance face à son poulain.

« Si Usyk montre sa technique, je ne pense pas que Fury ou Wilder puissent faire quoi que ce soit de sérieux à Usyk »